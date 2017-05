YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Sağıroğlu Gebze'de Yomralılar Gecesi'ne katıldı

Başkan Sağıroğlu Gebze'de Yomralılar Gecesi'ne katıldı



TRABZON (İHA) - Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, İstanbul Yomralılar Sosyal Ekonomik Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu Yomralılar Gecesi'nde Yomralı hemşehrileriyle bir araya geldi.

Gebze'de düzenlenen geceye Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'nun yanı sıra Yomra Kaymakamı Hasan Balcı, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karadenizli sanatçıların sahne aldığı gecede ilk konuşmayı yapan Dernek Başkanı Şahin Çakır dernek yönetimi olarak yeni bir oluşum gerçekleştirdiklerini belirterek " Yeni yönetimimizle birlikte el ele verdik. Kısa süre içerisinde harekete geçerek gurbette ilçemizi temsil etme adına neler yapabiliriz diye fikir alış verişinde bulunduk. Bu yeni yönetim adına gerçekleştirdiğimiz ilk programımız. Uzun yıllardan sonra da Yomralılar Derneği olarak düzenlenen ilk program. Güzel işler yapacağız. Dernekçiliği biliyoruz. Zor iştir ancak biz üstesinden geleceğiz. Programa iştirak ederek bizlere güç kuvvet verdiniz. Bizleri kırmadınız. Burada bizleri onurlandırdınız. Hepinize yönetimim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Geceye katılan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ise Gebze'de hemşehrileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek " Hemşerilerimizle bu anlamlı gecede olmaktan gurur duyuyorum. Dernek yönetiminde bulunan arkadaşlarımızı da bu anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptığından dolayı tebrik ediyorum. Bu gecenin anlamı birlik ve beraberliğin bir arada olduğu gecedir. Dernekler, sivil toplum kuruluşlarının ilk basamağıdır. Birlikteliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı, kültürel varlıkları ortaya çıkararak yaşatmayı ve geliştirmeyi amaçlar. Üyeler ve hemşeriler arası iletişim kurulmasını sağlar. Derneğimizde bunu en iyi şekilde yapıyor. Biz Yomra Belediyesi olarak sivil toplum örgütlerimizin her zaman yanındayız. Esas başarı güzel şeyler yapmak, güzel şeylere vesile olmak ve insanların gönlünde yer tutmaktır. Her ne makam ve mevkide olursak, hangi sıfatla toplum içinde yer alıyorsak alalım hayra vesile olmak kadar güzel bir şey yoktur. Bu manada çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ediyoruz. Umuyorum ki bu gecelerin devamı gelir ve tekrar aynı duyguları bir arada yaşamayı tekrar bizlere gösterir. Ben Yomra Belediye Başkanı olarak gurur, mutluluk ve huzur buldum. Emeği geçen buraya gelerek katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte büyük bir aileyiz. Her şey Yomra için" diye konuştu.

Yomra Kaymakamı Hasan Balcı da Türkiye'nin birçok ilçesinde görev yaptığını belirterek "Her yöreye ait farklı kültürler var. Bende yabancınız değilim. Rizeliyim. Kültürlerimizde bir farklılık yok. Sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Yomramız diğer ilçelerimizden farklı. Burada da farkını bir kez daha farkınızı gösterdiniz. Siz Yomralı hemşehrilerimizden bir istirhamım olacak. Yılda en az bir kez de olsa ilçenizi gelip ziyaret etmenizi istiyorum. Geceyi düzenleyen dernek yönetimine ve katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

22.05.2017 09:38:01 TSI

