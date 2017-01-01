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Afrikalı Mohammed hem diplomasına hem de sevdiğine kavuştu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:56
Afrikalı Mohammed hem diplomasına hem de sevdiğine kavuştu
Afrikalı Mohammed hem diplomasına hem de sevdiğine kavuştu

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde eğitim gören Ganalı Mohammed Nurudeen Alhassan diploma töreninde çifte sevinç yaşadı. Ganalı Mohammed arkadaşlarının da jesti ile hem diplomasına hem de sevdiğine kavuştu. Aynı üniversitede eğitim gören kız arkadaşı Bilecikli Türk kızı Fatma Parladan'a mezuniyet töreninde sürpriz hazırlayarak evlenme teklifinde bulunan Afrikalı genç 'evet' cevabı alınca diploma töreninde yüzük taktı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğinden mezun olan Mohammed Nurudeen Alhassan, kız arkadaşı Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü öğrencisi Fatma Parladan'a sürpriz evlenme teklifinde bulundu.
Okul arkadaşları ile kız arkadaşı Fatma Parladan'dan habersiz, sürpriz bir evlilik teklifi hazırlayan Ganalı Mohammed Nurudeen Alhassan, kız arkadaşına okul kampüsünde gerçekleşen mezuniyet töreni sonrası evlenme teklif etti. Ganalı Mohammed'in sınıf arkadaşlarının ellerindeki dövizlerde yazan 'Fatma benimle evlenir misin?" yazısını gören Parladan neye uğradığını şaşırdı. Mohammed Nurudeen Alhassan kız arkadaşı Fatma Parladan'ın önünde diz çökerek elindeki yüzükle evlenme teklifinde bulundu. Teklif karşısında oldukça duygulanan ve ağlayan Parladan, Mohammed'in evlenme teklifini kabul ederek, erkek arkadaşı Mohammed'e sarıldı. 'Evet' cevabının ardından okul arkadaşları genç çifte alkışlarla ve tezahüratlarla cevap verdi.
Fatma Parladan'a ilk görüşte aşık olduğunu belirten Mohammed Nurudeen Alhassan, aşkını itiraf etmek için üç hafta beklediğini ifade etti. Mohammed, Fatma ile tanışmalarının üçüncü haftasında aşkını itiraf ettiğini, Fatma'nın da kendisine karşı hislerinin olduğunu belirterek aşklarının başladığını söyledi.
Mohammed, kız arkadaşı Fatma ile çok mutlu olduğunu ifade ederek, " Fatma çok sevimli ve kibar bir insan. Bütün arkadaşlarım onu seviyor. Fatma ile geçirdiğim günler hayatımda yaşadığım en güzel günler. Ben aileme söyledim. Fatma'ya da her şeyi anlatım ve onunla evlenmeyi düşünüyorum. Fatma'nın fotoğrafını anneme gönderdiğimde ailem çok sevindi. Niyetimi anlattım ve çok mutlu oldular. Teklifime Fatma 'evet' dedi mi diye Abim telefonda cevap bekledi. Evet cevabı aldığımı anlatınca çok sevindiler. İnşallah okulu bitirip önce iş, sonra evlenmeyi düşünüyoruz. ADÜ'deki tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" diyerek okumak için geldiği Aydın'da hem diplomaya hem de hayatını birleştireceği insana kavuştuğunu söyledi.
(OD-İK-Y)

22.05.2017 09:56:34 TSI
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