Seydişehir'de trafik kazası: 3 yaralı
(Fotoğraflı)
İsmail Sünbül
KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Seydişehir Bozkır Yolu Dumlupınar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir B. (47) idaresindeki 70 DE 898 plakalı otomobil ile Hasan Hüseyin C. (52) idaresindeki 42 ZU 741 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 70 DE 898 plakalı otomobil takla atarak refüje devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hasan Hüseyin C. ile Halime B. (48) ve S.K.B. (17) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İS-AH-Y)
22.05.2017 09:56:50 TSI
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