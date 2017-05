YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kuzu gençlerle bir araya geldi

Güven Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, gençlerle bir araya geldi. 'Gençlerin Gözüyle Geleceğe' adlı programda gençlerin ilçeye dair görüşlerini dinleyen Başkan Kuzu, istek ve düşünceleri not alarak hayata geçireceğini söyledi.

2009 yılında Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, gençliğin enerjisi ve dinamizmi ile 8 yıldan bu yana Çan halkını kaliteli hizmet ile buluşturmaya devam ediyor. Gençlerin fikirlerine verdiği değer ve önemi her çalışmasında gözler önüne seren Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, bu kez gençlerle bir araya gelerek samimi söyleşi ve sohbetlerin gerçekleştiği 'Gençlerin Gözüyle Geleceğe' adlı bir program tertip etti. Çan Belediyesi Termal Otel'de gerçekleşen programda çok sayıda lise öğrencisi genç, Başkan Kuzu'yla birebir tanışma ve sohbet etme imkânı buldu.

Çan Belediyesi Termal Otel'de açık büfe kokteyl ile başlayan 'Gençlerin Gözüyle Geleceğe' programında gençlerle bir araya gelen Başkan Kuzu, samimi bir sohbet havasında geçen söyleşide gençlerin fikirlerini, Çan'a dair gözlemlerini dikkatle dinleyerek, sorularını yanıtladı. Bir gencin Söz alarak Çan'da ücretsiz Wifi alanı talebinde bulunmasının üzerine tüm gençlere, prestij caddesinde ücretsiz ve hızlı Wifi alanı yapacağının müjdesini verdi. Birçok müjdenin verildiği söyleşi de gençler bu güzel buluşmaların devam etmesini istediklerini ve bundan çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. Başkan Kuzu, kendisinden imza isteyen genç öğrencileri ise kırmadı.

Program sonunda gençlerle birlikte özçekim yapmayı da ihmal etmeyen Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, gençlere hitaben, "Sizler bizim için çok değerlisiniz. Fikirleriniz, düşünceleriniz gözlemleriniz bizlerin Çan'a, Çan halkına yani sizlere daha kaliteli hizmet edebilmemiz için çok önemli. Madem ki geleceğimiz gençlerimizin yani sizlerin ufuklarında, o sebeple gençlerin gözüyle geleceğe bakmalıyız, gençlerimizin enerjisiyle dipdiri hizmetlerimize devam etmeliyiz. Sizler benim kardeşlerimsiniz. Ben isterim ki sizler beni Belediye Başkanı olmamdan öte bir abiniz olarak görün. Bir derdiniz sıkınınız olduğunda bizlere mutlaka ulaşın. Kapım sizlere her daim açık, çay içmeye kahve içmeye de mutlaka uğrayın" dedi. Genç kalabalığa 'Aranızda benim cep numaramı bilen var mı?' diye de soran Başkan Kuzu, şahsi cep telefonu numarasını paylaşarak "Bu numaradan bana her zaman ulaşabilirsiniz arkadaşlar" diye ekledi.

22.05.2017 09:58:07 TSI

