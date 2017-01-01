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Biga'da obezite ile mücadele yürüyüşü düzenlendi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:08
Biga'da obezite ile mücadele yürüyüşü düzenlendi
Biga'da obezite ile mücadele yürüyüşü düzenlendi

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde Özel bir hastane tarafından Dünya Obezite Günü sebebiyle Nilüfer Gölü'ne yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşe Hastane Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Çakır, daire amirleri, hastane yöneticileri üniversiteli öğrenci grupları ve vatandaşlar eşlik etti. Yürüyüş öncesi konuyla ilgili açıklama yapan Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Yavuz, obeziteyle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak ve duyarlılığı artırmak için yürüyüş tertip ettiklerini belirtti. Nilüfer Gölü'nde Hastane Yönetim Kurulu Üyesi ve Medikal Direktör Dr. Feza Şen yaptığı konuşmasında, "Günlük adım sayısı 12 binden 5 bin adıma düşmüş durumdadır. Ebeveynlerin, öğretmenlerin, tüm sivil toplum örgütlerinin doğru beslenme alışkanlıklarını gençlere öğreterek bu mücadeleye katkı vermesi gerek. Biz yıl içerisinde çeşitli eğitimler düzenleyerek bilgilendirmeye çalışıyoruz. 'Çocukları şekerle ödüllendirmeyin' diye özellikle ebeveynlere, anneannelere, dedelere yönelik kampanyalar düzenledik. Şekerden kendinizi arınarak doğru beslenme alışkanlıklarını elde ederseniz daha sağlıklı hayat yaşarsınız. Çocuklarımızın yüzde 23'ü süt içmiyor. Yüzde 19'u hiç balık yemiyor. Yüzde 4'ü yumurta tüketmiyor. Daha çok cips ile büyüyen çocuklar var. Onun için artan hastalıklar var. Organlarını kaybeden genç kızlarımız var. Dünyada ciddi oranda tüp bebekler yapılıyor. Tüm mücadelenin kökü kadınlarımızı Onlara doğru mutfak doğru yemek pişirme tekniklerini öğreterek sağlıklı beslenmeliyiz" dedi.
(GD)

22.05.2017 10:08:58 TSI
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