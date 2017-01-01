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Acısu hafta sonu şenlendi



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TRABZON (İHA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 26. Uluslararası Şalpazarı Acısu Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı Şenliği yapıldı.

Şalpazarı ilçesinde yaz aylarının başlaması ile yörede yaygın olarak düzenlenen yayla şenliklerin ilki olan 26. Uluslararası Acısu Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği yapıldı.

İlk defa uluslararası boyutta düzenlenen şenlik bu yıl "Uluslararası Bahar Bayramı ve Hıdrellez Şenliği" adı altında gerçekleşti. Kültürel ve yöresel boyutlarının ön plana çıkarılması için düzenlenen festivale Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Şalpazarı Kaymakamı Murat Beşikçi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan vekili Seyfullah Kınalı, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yöresel sanatçıların yer aldığı ve sabahın erken saatlerinde dolmaya başlayan şenlik, alanın girişinde temsili yayla göçünün canlandırılmasıyla başladı. Yaylaya çıkan ineklerin gelin gibi süslenmesi ve yöresel sanatçıların horon halkası eşliğinde protokol katılımıyla alana doğru ilerlemesiyle başlayan şenlik akşam saatlerinde sona erdi.

(OK-ÖS-Y)



22.05.2017 10:10:21 TSI

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