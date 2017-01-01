ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Acısu hafta sonu şenlendi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:10
Acısu hafta sonu şenlendi
Acısu hafta sonu şenlendi

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 26. Uluslararası Şalpazarı Acısu Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı Şenliği yapıldı.
Şalpazarı ilçesinde yaz aylarının başlaması ile yörede yaygın olarak düzenlenen yayla şenliklerin ilki olan 26. Uluslararası Acısu Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği yapıldı.
İlk defa uluslararası boyutta düzenlenen şenlik bu yıl "Uluslararası Bahar Bayramı ve Hıdrellez Şenliği" adı altında gerçekleşti. Kültürel ve yöresel boyutlarının ön plana çıkarılması için düzenlenen festivale Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Şalpazarı Kaymakamı Murat Beşikçi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan vekili Seyfullah Kınalı, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yöresel sanatçıların yer aldığı ve sabahın erken saatlerinde dolmaya başlayan şenlik, alanın girişinde temsili yayla göçünün canlandırılmasıyla başladı. Yaylaya çıkan ineklerin gelin gibi süslenmesi ve yöresel sanatçıların horon halkası eşliğinde protokol katılımıyla alana doğru ilerlemesiyle başlayan şenlik akşam saatlerinde sona erdi.
(OK-ÖS-Y)

22.05.2017 10:10:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Trabzon Ormanları'nda zararlı böceklere karşı mücadele sürüyor
YEREL

TRABZON ORMANLARI'NDA ZARARLI BÖCEKLERE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR
Başkan Sağıroğlu Gebze'de Yomralılar Gecesi'ne katıldı
YEREL

BAŞKAN SAĞIROĞLU GEBZE'DE YOMRALILAR GECESİ'NE KATILDI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Trabzon'da beraberlik yaramadı
YEREL

TRABZON'DA BERABERLİK YARAMADI
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçından notlar
YEREL

TRABZONSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN NOTLAR
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

TRABZON'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Çörekotu yağında bildiğimiz yanlışlar!
SAĞLIK

İŞTE ÇÖREKOTU YAĞININ FAYDALARI!

 1
  • 2 Gizemli bulut panik yarattı
  • 3 Müslüman oldukları az bilinen ünlüler
  • 4 Arıların istilası anbean kayıtta!