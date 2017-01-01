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MHP Kars İl Başkanlığı Kongresi yapıldı

- Mevcut Başkan Yaver Özcan, güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı 12. Olağan Kongresi yapıldı. Mevcut Başkan Yaver Özcan, kullanılan 272 oyun tamamını alarak güven tazeledi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan kongre, yoklamanın ardından Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığı'na MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy'un, divan üyeliklerine de Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile Kağızman Belediye Bakanı Nevzat Yıldız'ın getirildiği kongrede gelir gider ve faaliyet raporları okunarak kabul edildi.

Daha sonra söz alan MHP İl Başkanı Yaver Özcan, "Referandum öncesinde ve sonrasında kamuoyundan MHP'nin dün karşı olduğu bazı şeylere, bugün destek verdiği şeklinde algı oluşturulmak istenmiş, maalesef bazı partililerimiz bu algıya inanmışlardır. MHP dün çözüm süreci adı altında yapılmaya çalışılan başkanlık sistemi ve anayasa değişikliğini sonuna kadar karşı çıkmıştır. Bugün olsa bugünde karşıdır. Bizim bu konularda görüş ve düşüncelerimiz dün ne ise bugünde odur. Zerre değişmemiştir. Kabul edilen düzenlemede de dün karşı çıktığımız anlamda başkanlık sistemi yoktur. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Dün karşı çıktığımız HDP, PKK FETÖ ile hazırlanan anayasa değişikliği tasarısıdır. Dün karşı çıktığımız başkanlık sistemi adı altında anayasayı Türk ve Türklükten arındırma yoludur. Bugünkü sistem Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı Hükümet Sistemidir. MHP devlet için, millet için Cumhuriyet için, Türklüğün bekası için evet derken, devlet ve milletin muhafazasını hedeflemiştir. Türklüğün bekası kavramını kavrayamayarak Türkiye gerçeklerinden uzak yaşayan arkadaşlarımıza bunu hatırlatmak isterim" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra da seçime geçildi. Seçimi, mevcut Başkan Yaver Özcan kullanılan 272 oyun tamamını alarak yeniden il başkanı seçildi. Özcan kendisinden desteğini esirgemeyen partililere teşekkür etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki düzenlenen kongreye, Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuz Güngör, merkez ilçe ve kadın kolları başkanlığı, ilçe başkanları ve delegeler katıldı.

(IÇ-AT-Y)



22.05.2017 10:10:34 TSI

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