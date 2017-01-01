Kırıkhan'da 2 bin 500 Suriyeli çocuğa aşı yapıldı
(Fotoğraflı)
İsmet Biçen
HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriyeli çocuklara aşı yapıldı.
Kırıkhan'da yabancı ülke vatandaşlarına yönelik eksik aşı tamamlama ve kayıt altına alma kampanyası kapsamında 2 bin 500 Suriyeli çocuğa aşı yapıldı.
Kırıkhan Toplum ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kampanya kapsamında 0-59 ay aralığındaki çocuklara yönelik kızamık-kızamıkçık-kabakulak, 5'li karma, Hepatit B aşıları uygulandığı Kırıkhan genelinde kayıtlı 2 bin 100 çocuğa ulaşıldığı ve aşılanma işlemlerinin yapıldığı bildirildi.
(ELF-Y)
22.05.2017 10:11:09 TSI
NNNN