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Kırıkhan'da 2 bin 500 Suriyeli çocuğa aşı yapıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:11
Kırıkhan'da 2 bin 500 Suriyeli çocuğa aşı yapıldı
Kırıkhan'da 2 bin 500 Suriyeli çocuğa aşı yapıldı

(Fotoğraflı)

İsmet Biçen
HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriyeli çocuklara aşı yapıldı.
Kırıkhan'da yabancı ülke vatandaşlarına yönelik eksik aşı tamamlama ve kayıt altına alma kampanyası kapsamında 2 bin 500 Suriyeli çocuğa aşı yapıldı.
Kırıkhan Toplum ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kampanya kapsamında 0-59 ay aralığındaki çocuklara yönelik kızamık-kızamıkçık-kabakulak, 5'li karma, Hepatit B aşıları uygulandığı Kırıkhan genelinde kayıtlı 2 bin 100 çocuğa ulaşıldığı ve aşılanma işlemlerinin yapıldığı bildirildi.
(ELF-Y)

22.05.2017 10:11:09 TSI
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