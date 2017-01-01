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Tıraşsız saç ekimi mümkün

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:13
Tıraşsız saç ekimi mümkün
Tıraşsız saç ekimi mümkün

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, tıraşsız saç ekimi tekniğinin saçın doğal çıkış yönüne uygun daha fazla sıklıkta saç ekimi imkanı sunduğunu belirtti.
Real Hairestetik Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, "Tıraşsız saç ekim günümüz de çok uygulanan bir saç ekim tekniğidir. Çok tercih edilmesindeki sebep ise tıraş olunmadan saç ekiminin yapılması ve bu sayede var olan saçlarla birlikte yeni ekilen saçlar eş zamanlı gelişme gösterdiğinden saç nakli yapıldığı belli olmadan saç naklinin gerçekleşmesidir" dedi.
Bilinmesi gereken ve en önemli detayın sağlığı tehdit edecek bir uygulama olmadan saç ekimi işleminin gerçekleşmesi olduğunu ifade eden Günel, "Bu yüzden tıraşsız saç ekimi kesinlikle herkese uygulanamaz ve uygulanmamalıdır. Tıraşsız saç ekiminin kararı saç ekimi görüşmesinde şartların uygun olunması durumunda zaten Real Hair olarak size önerilecektir ve kabul etmeniz durumunda tıraşsız saç ekiminin en iyi şekilde uygulanacağına emin olabilirsiniz. Real Hair olarak ilk ve en önemli önceliğimiz var olan sağlığınızı tehlikeye atmadan varsa saç ekimi yapılacak bölgede dökülmemiş saçlarınız onlara zarar gelmeden size çok istediğiniz saçlarınızı geri kazanmaktır. Tıraşsız Saç ekimi yapılmadan önce neler yapılması gerekli hangi aşamalardan geçilerek yapılacağı detayları ile görsel olarak ta sizlere anlatılacaktır" açıklamalarında bulundu.
Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, tıraşlı saç ekimi ile tıraşsız saç ekimi arasındaki farkları şöyle sıraladı:
"1- Traşlı veya tıraşsız saç ekimi sonuç ve amaç olarak her ikisi de saçlandırma yöntemidir.
2- Genel olarak tüm olası komplikasyonlar her iki yöntem içinde geçerlidir.
3- Sağlıkta tüm uygulama da yüzde 0.2 - yüzde 0.3 oranında genel komplikasyon riski mevcuttur.
4- Tıraşsız saç ekiminde Traşlı saç ekimine göre ekstra olarak var olan enfeksiyon riski yüzde 1 artmaktadır.
5- Tıraşsız ekim her zaman traşlı saç ekimine göre birazdan zordur (ekim yapılırken - bakım yapılırken)
6- Tıraşsız saç ekim, bölgesel kellik varsa ( tepe - ön şakak üstleri ) daha uygundur.
7- Tıraşlı saç ekimi, komple kellik varsa daha uygundur.
8- Tıraşsız saç ekimi özellikle bayanlar da uygulanmalıdır ve bayanlar için saç sıklaştırma işlemleri tıraşsız olarak yapmaktayız.
9- Her iki saç ekimi yönteminde de saç çıkma ve çıkan saçları kalıcı olması ve garantisi mevcuttur.
10 - Tıraşsız saç ekimleri kök olarak az sayıda saç ekimi yapılacaksa uygundur, Traşlı saç ekiminde saç kökü sınırı yoktur."
Üstelik tüm işlemlerin hastane ortamında yapılması gerektiğini vurgulayan Günel, "Tam teşekküllü bir hastanede dışında saç ekimi operasyonları yapılmamalıdır. Çünkü hayatınız, saçlarınızdan daha önemlidir. Artık istediğiniz gibi saçlara ulaşmış ve sorun ortadan kalkmıştır" şeklinde konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

22.05.2017 10:13:19 TSI
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