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Silifke'de Bisiklet Kriteryumu yoğun ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 44.'sü kutlanmakta olan Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında Bisiklet Kriteryumu düzenlendi. Kriteryuma genç yaşlı herkes yoğun bir katılım gerçekleştirdi.

Bisiklet kriteryumuna yaklaşık 300 yarışmacı katıldı. Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut'un Atatürk Anıt Meydanı'ndan start vererek başlattığı kriteryum, Hastane ışıkları ve Kaymakamlık Binası önünden devam edip yine başladığı noktada son buldu. Güneş Saatçiliğin balon dağıttığı yarışmalarda, halka ücretsiz olarak dondurma ikramı da yapıldı.

Bisiklet kriteryumun da dereceye giren sporculara 44. yıl anısına 44 çeşit hediye verildi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 200 kişinin katılımıyla düzenlenen bisiklet kriteryumuna bu yıl daha fazla bir katılım gerçekleşti.

Bisiklet kriteryumuna katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "44 yıldır kutlanan bu festivaller sayesinde Silifke, adını Türkiye'ye olduğu gibi tüm dünyaya duyurmuştur. Silifke halkı, geçmişine sahip çıkarak bu değerlerini korumuştur. Akdeniz'in incisi olan bu güzel ilçe, tarihi dokusu ve tabii güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir. Festival dolayısıyla gelen konuklarımız, ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadırlar. Her yıl farklı bir özelliğini ve zenginliği kutladığımız festivalimizi artık Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali olarak kutlayacağız. Bu festivalimiz kapsamında düzenlediğimiz konserler, yarışmalar, turnuvalar, tiyatro etkinlikleri ve bisiklet kriteryumu gibi daha sayabileceğimiz birçok etkinlikler yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bisiklet kriteryumu oldu. Katılım sağlayan genç yaşlı bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

(MŞN-Y)



22.05.2017 10:13:34 TSI

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