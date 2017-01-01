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19 Mayıs Gençlik Haftası Yüzme Yarışları tamamlandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:14
19 Mayıs Gençlik Haftası Yüzme Yarışları tamamlandı
19 Mayıs Gençlik Haftası Yüzme Yarışları tamamlandı
- Adana'daki müsabakalara 8 kulüpten 62 sporcu katıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan "19 Mayıs Gençlik Haftası Yüzme Müsabakası" gerçekleştirildi.
Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi Hasan Özkanlıer, Rıza Salih Saray Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan müsabakalara Adana Gençlikspor, Adanus, Sualtı Sporları İhtisas, Çukurova Üniversitesi, Özgür Kulaçlar, Mersin TED Koleji İstanbul Fenerbahçe ve İstanbul Galatasaray Yüzme Spor Kulüplerinden serbest, kelebek, karışık, kurbağa ve sırt kategorilerinde 20 bayan toplam 62 sporcunun yarışmalara katıldığını söyledi.
Özkanlıer, müsabakalar çekişmeli ve rekabet ortamında geçtiğini belirterek, "19 Mayıs gençlik haftası yüzme müsabakalarına katılımın yüksek olması ve özellikle ailelerin destek vermeleri bizleri mutlu ediyor. Sporda aile desteği çok önemlidir. Son dönemlerde il içi ve il dışı müsabakalarda başarılı bir şeklide kentimizin adını duyuruyoruz. Sporcularımızın gelişim konusunda her türlü fedakarlığı yapıyoruz" dedi.
Müsabakalar sonucunda sporcuların madalyalarını Yüzme Federasyonu MHK Kurul Üyesi Hasan Özkanlıer tarafından verildi.
(ELF-Y)

22.05.2017 10:14:50 TSI
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