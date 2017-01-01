YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi anılacak

Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi anılacak



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Şehit İbrahim Tanrıverdi anısına bir program düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinin Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi'nin ismini verdiği Sanat Sokağında düzenlenecek etkinlikte MABESEM atölyelerinde şehidin anısına üretilen eserler sergilenecek. Resim, çini gibi sanat atölyelerinde şehit için 25 eserin hazırlandığı belirtildi. Sanat Sokağındaki serginin yanı sıra program kapsamında imza günü etkinliği de düzenlenecek. Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi anısına annesi tarafından yazılan kitap da ayrıca okuyuculara imzalanacak.

Karma sergi ve kitap imza gününün yer aldığı program, 23 Mayıs Salı günü saat 14.00'da başlayacak. Programa tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.

(BT-SD-Y)



22.05.2017 10:20:06 TSI

NNNN

