ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Haliliye'den 250 öğrenciyi daha Çanakkale'ye gönderildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:21
Haliliye'den 250 öğrenciyi daha Çanakkale'ye gönderildi
Haliliye'den 250 öğrenciyi daha Çanakkale'ye gönderildi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına ve Siyer-i Nebi yarışmalarında dereceye giren 250 öğrenci daha Çanakkale'ye gönderildi.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrencileri Çanakkale'ye götürüyor. Peygamberler diyarından şehitler diyarına sloganıyla başlayan gezilerin ikinci etabında 250 öğrenci daha Çanakkale'ye uğurlandı. Haliliye Belediyesi, geleneksel hale getirdiği 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına düzenlenen bilgi yarışması, şiir okuma, şiir yazma, kompozisyon ve resim yarışmaların ve Siyer- i Nebi yarışmalarında dereceye giren 250 öğrenci Haliliye Belediyesinde toplandı. Aileleri ile birlikte Haliliye Belediyesi'ne gelen öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı. Peygamberler diyarından şehitler diyarına sloganıyla başlayan gezilerin ikinci etabı 4 gün sürecek. İlk olarak Konya'ya gidecek olan öğrenciler Mevlana müzesini gezdikten sonra Bandırma'da konaklayacak. Bandırma'dan Çanakkale'ye geçecek olan öğrenciler Kilitbahir kalesi, Namazgah tabyası, Rumeli Mecidiye tabyası, Seyit Onbaşı tabyası, Şahindere şehitliği, Şehitler abidesi, Seddülbahir, Yahya Çavuş mıntıkası, Kanlısırt, Kırmızısırt, 57. Piyade Alayı Şehitliğini ziyaret edecek. Çanakkale'de bir gece konaklayan öğrenciler daha sonra otobüslerle İstanbul'a giderek tarihi mekanları ziyaret edecek.
(AK-SD-Y)

22.05.2017 10:21:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ceylanpınar ilçe mezarlığında bakım onarım devam ediyor
YEREL

CEYLANPINAR İLÇE MEZARLIĞINDA BAKIM ONARIM DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 7 YARALI

Haliliye'de bulunan tarihi kuyu temizlendi
YEREL

HALİLİYE'DE BULUNAN TARİHİ KUYU TEMİZLENDİ
Şanlıurfa'da düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA: 7 YARALI

Şanlıurfaspor, beşinci sezonunda küme düştü
YEREL

ŞANLIURFASPOR, BEŞİNCİ SEZONUNDA KÜME DÜŞTÜ
Tanıtım günlerindeki stantları binlerce kişi ziyaret etti
YEREL

TANITIM GÜNLERİNDEKİ STANTLARI BİNLERCE KİŞİ ZİYARET ETTİ
Akçakale standı konuklarını ağırlamaya devam ediyor
YEREL

AKÇAKALE STANDI KONUKLARINI AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:
YEREL

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI NİHAT ÇİFTÇİ:
EN ÇOK OKUNANLAR
Çörekotu yağında bildiğimiz yanlışlar!
SAĞLIK

İŞTE ÇÖREKOTU YAĞININ FAYDALARI!

 1
  • 2 Gizemli bulut panik yarattı
  • 3 Müslüman oldukları az bilinen ünlüler
  • 4 Arıların istilası anbean kayıtta!