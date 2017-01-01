YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Haliliye'den 250 öğrenciyi daha Çanakkale'ye gönderildi

Haliliye'den 250 öğrenciyi daha Çanakkale'ye gönderildi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına ve Siyer-i Nebi yarışmalarında dereceye giren 250 öğrenci daha Çanakkale'ye gönderildi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrencileri Çanakkale'ye götürüyor. Peygamberler diyarından şehitler diyarına sloganıyla başlayan gezilerin ikinci etabında 250 öğrenci daha Çanakkale'ye uğurlandı. Haliliye Belediyesi, geleneksel hale getirdiği 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına düzenlenen bilgi yarışması, şiir okuma, şiir yazma, kompozisyon ve resim yarışmaların ve Siyer- i Nebi yarışmalarında dereceye giren 250 öğrenci Haliliye Belediyesinde toplandı. Aileleri ile birlikte Haliliye Belediyesi'ne gelen öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı. Peygamberler diyarından şehitler diyarına sloganıyla başlayan gezilerin ikinci etabı 4 gün sürecek. İlk olarak Konya'ya gidecek olan öğrenciler Mevlana müzesini gezdikten sonra Bandırma'da konaklayacak. Bandırma'dan Çanakkale'ye geçecek olan öğrenciler Kilitbahir kalesi, Namazgah tabyası, Rumeli Mecidiye tabyası, Seyit Onbaşı tabyası, Şahindere şehitliği, Şehitler abidesi, Seddülbahir, Yahya Çavuş mıntıkası, Kanlısırt, Kırmızısırt, 57. Piyade Alayı Şehitliğini ziyaret edecek. Çanakkale'de bir gece konaklayan öğrenciler daha sonra otobüslerle İstanbul'a giderek tarihi mekanları ziyaret edecek.

(AK-SD-Y)



22.05.2017 10:21:15 TSI

NNNN

