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Başkan Ataş, MYO ve Pınarbaşı Spor Salonu'ndaki Çalışmaları Değerlendirdi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Meslek Yüksek Okulu ve Pınarbaşı Salonu'nda yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi verdi.

2011 yılında yapımı tamamlanan ancak 2017'de açılması planlanan Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve 2008 yılından beri çalışma yapılamayan Pınarbaşı Spor Salonu'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, "Bu iki alanla ilgili yaptığımız çalışmalar ilçemize çok büyük katkılar sağlayacak. Üniversitenin açılması ve faaliyete başlaması bizim yapacağımız çalışmalar ile doğrudan alakalı" dedi.

Başkan Ataş, "Çevre düzenlemesi ile beraber okulumuzun içerisinde ki tüm mefruşat, büro malzemeleri, bilgisayar sistemleri ve gerekli malzemelerin tamamı belediyemiz tarafından alınacaktır. Bizler bu yükün altından çalışmamız ve azmimizle kalkacağımıza inanıyoruz. Göreve başladığım günden itibaren Meslek Yüksek Okulunun açılması için yoğun mesai harcadım. Gecikmeli de olsa bugün bu projelerin hayata geçmesi benim ve Pınarbaşılı kardeşlerim açısından mutluluk verici. Bu projelerin hayata geçmesinde emekleri olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.'' diye konuştu.

(AÖ-Y)



22.05.2017 10:21:19 TSI

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