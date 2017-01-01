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Ünye'de Türk halk müziği konseri

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:20
Ünye'de Türk halk müziği konseri
Ünye'de Türk halk müziği konseri

(Fotoğraflı)

Hamza Alp
ORDU (İHA) - Anadolu Kültür İlim İzcilik Sanat Spor ve Serinofil Derneği (AKİSDER) tarafından düzenlenen Türk halk müziği konseri izleyenleri mest etti.
Atakale Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen konserde her biri farklı meslek dallarında çalışan 27 kişi sahneye çıkarken, koronun şefliğini Cihan Mutlu yaptı. İki bölümde gerçekleştirilen Türk halk müziği konserinde her bölümde solistler ve koro ile 11 parça okunurken, toplamda 22 eser icra edildi. İki saati aşan bir program sonunda programa destek olan sponsorlara plaketleri verildi.
"Bizlere desteklerini esirgemeyen Ünye Belediyesine ve sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz" diyen koro şefi ve aynı zamanda müzik öğretmeni olan Cihan Mutlu, "Bu derneği Uğur Erkoç önderliğinde kurduk ve ilk konserimizi bir yıl önce verdik, şimdi uğur başka bir yerde ama gönlü burada, iyi ki bu derneği kurmuşuz diyorum, bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımıza ve grup arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal ise, "Öğretmenlerimi kutluyorum, gündüz okullarında öğrencileri ile ilgileniyorlar, geriye kalan vakitlerinde ise sosyal aktiviteler ile uğraşmaları beni mutlu etti. Bu akşam bizlere sundukları müzik ziyafeti için tekrar tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konsere ayrıca, Halk Eğitim Müdürü Mustafa Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.
(HA-SLH-Y)

22.05.2017 10:20:25 TSI
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