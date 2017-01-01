Başkan Tekin, TBB mayıs ayı meclis toplantısına katıldı
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Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.
Çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bir yıl süreyle görev yapacak encümen üyelerinin seçimi de yapıldı. Divanda ise 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabı, Rozet Ücretlerinin Kaldırılması, Kadro İhdası ve Değişikliği, Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi konu başlıkları görüşülerek karara bağlandı.
(EY-OA-Y)
22.05.2017 10:22:30 TSI
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