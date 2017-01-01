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Karataş'ta 'Gelincik Mevsimi' sergisi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:24
Karataş'ta 'Gelincik Mevsimi' sergisi
Karataş'ta 'Gelincik Mevsimi' sergisi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'nın Karataş ilçesinde, 120 anaokulu öğrencisinin katılımıyla yıl sonu gösterileri ve 'Gelincik Mevsimi' konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Karataş Kaymakamı Durmuş Gençer, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semander Karabulut ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik, 6 anaokulundan yaklaşık 120 öğrencinin yıl sonu için hazırladıkları oyun ve dans gösterileriyle başladı. Daha sonra, bu dönemde ilçenin her yerinde görülen gelincik çiçeğinden esinlenilerek adı konulan 'Gelincik Mevsimi' isimli fotoğraf serginin açılışı gerçekleştirildi. Yüreğir Belediyesi'nin de destek verdiği sergide, Atatürk'ün Adana ziyaretlerini gösteren siyah beyaz fotoğraflar ile proje ekibi öğretmenleri tarafından çekilen Adana ve Karataş'ı anlatan fotoğraflar yer aldı. 3 gün boyunca gösterime açık olan sergiye, ilçedeki okulların öğrencileri ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Sergiyi bine yakın kişinin ziyaret ettiği belirtildi.
(ELF-Y)

22.05.2017 10:24:42 TSI
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