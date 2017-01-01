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Müdür Bozyel'den öğrencilere sürpriz karşılama



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarında başarı göstererek Çanakkale, İstanbul ve Bursa gezilerine gönderilen Türkiye birincisi Zeynep Dinçer, Sibel Balkaya ve yüz net üzeri yapan öğrencilere dönüş yolunda Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel tarafından karşılandı.

Hasköy Kaymakamlığı öncülüğünde ve Hasköy Belediye Başkanlığının katkılarıyla geziye gönderilen öğrenciler, dönüşte Bingöl'ün Solhan ilçesinde Hasköy Milli Eğitim Müdürü Bozyel tarafından karşılandı. İstanbul'da Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show'a konuk olan Türkiye TEOG birincileri Zeynep Dinçer, Sibel Balkaya ve arkadaşlarını Solhan'da karşılayan Hasköy Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, aşçı kıyafeti giyerek öğrencilere yemek dağıtımı ve ikramlarda bulundu.

Yüzündeki maske nedeniyle öğrencilerin bir süre tanınmadığı Milli Eğitim Müdürü Bozyel, maskesini çıkarmasının ardından yemekhaneyi öğrencilerin sevinç çığlıkları doldurdu. Burada öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, bu mutluluğun tarifinin olmadığını söyledi. Öğrencilerin, kilometrelerce yol geldiğini ifade eden Bozyel, "Bugün Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğrencilerimize sürpriz bir karşılama yapmak istedim. Burada iki ayrı okula kafileler halinde gelen çocuklarımıza yemek ve ikramlarda bulunduk. Yani öğrencilere sürpriz yapmak isterken bir nevi bana sürpriz oldu. Öğrenciler beni görünce o mutluluğu yüzlerinde görmek istedim. Fakat yüzümdeki maske nedeniyle bir süre tanınmadım, ama daha sonra maskemi çıkarmamla birlikte salondaki çığlık sesleri, öğrencilerimin gözlerindeki o ışık her şeye değer. Öğrencilerimizle bir süre sohbet ettim. Bugüne kadar bırakın il dışına çıkan öğrenciyi, şehir merkezine gitmediğini söyleyen öğrenciler var burada. Öğrenciler gezdikleri yerleri anlattılar. Çanakkale, İstanbul ve Bursa illerinde birçok tarihi mekan ve atalarımızın şehit edildikleri yerleri gezdiklerini söylediler. Bu öğrenciler bir yıl boyunca dişlerini tırnaklarına takarak TEOG sınavlarına çalıştılar ve görüyoruz ki gerçekten isteyince insan her şeyi başarabiliyor. İlçemizde 6 Türkiye TEOG birincisi ve 100'ün üzerinde 100 net yapan öğrencimiz bulunuyor. Bizlerde sınav öncesi başarı elde etmeleri halinde kendilerini geziye göndereceğimizin sözünü verdik ve öyle de oldu. Şu anda öğrencilerimiz çok şükür geziden kazasız belasız bir şekilde döndüler. Öğrencilerimize bu başarılarında gezi sözü vererek bu duyguyu yaşatan İlçe Kaymakamımız Sayın Ahmet Özkan'a ve katkılarından dolayı Hasköy Belediye Başkanımız Sayın Mürsel Özen'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gezi sayesinde Çanakkale, İstanbul ve Bursa'daki üniversiteleri gören öğrencilerimiz, derslerine daha sıkı sarılarak ileride hazırlanacakları üniversite sınavları için daha çok gayret edeceklerdir. Öğrenciler için büyük moral ve motive sağlayan bir gezi olduğunu düşünüyorum. Bizlere Solhan ilçesinde bu imkanı sağlayan Solhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de buradan teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz yemeklerini yemelerinin ardından Hasköy ilçemize hareket edeceğiz" diye konuştu.

Öğrenciler ise, yapılan sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını ve gezinin kendilerine çok iyi geldiğini söylediler.

(UU-MSA-Y)



22.05.2017 10:26:53 TSI

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