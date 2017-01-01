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Afyonkarahisar'da hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü

- Kentte hafta boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden yağmur yağışı ile birlikte hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, hava durumu ile ilgili yaptığı açıklamada kentte geçtiğimiz haftanda bu yanan etkili olan yağışın bugünde aralıklarla devam edeceğini belirtti. Yarın ve Çarşamba günü etkisinin yitirecek yağışların Perşembe günü tekrar etkisini arttırmasının beklendiğini dile getiren Akçakaya, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşanacağını aktardı. Akçakaya, "Şu an da ilimizde hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü. Ama gün içerisinde sıcaklığın 15 derece civarlarına çıkmasını bekliyoruz. Hafta boyunca ise sıcaklıkların 15-18 derece civarında olması tahmin ediliyor. Yarın ve Çarşamba günü akşam saatlerinde yağış beklenirken ayrıca hafta boyunca parçalı bulutlu bir havanın olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

(GC-



22.05.2017 10:28:49 TSI

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