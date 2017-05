YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rektör Çomaklı, Garaz'da Karaz Seramik Sergisinin açılışını yaptı

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Yarol tarafından hazırlanan seramik sergisinin açılışını yaptı.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar (Karaz) Köyü ilköğretim Okulunda gerçekleşen "Garaz'da Karaz Seramik Sergisine" katılan Rektör Çomaklı'ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın ve Genel Sekreter Doç. Dr. Remzi Şahin eşlik etti.

Kahramanlar Köyünün tarihi bir höyük olması sebebiyle, buradan çıkan ve tarihi M.Ö 4 binlere kadar uzanan çanak ve çömleklerden örnek alınarak oluşturulan eserler, Kahramanlar köyü okul bahçesinde sergileniyor.

Karaz köyünde bulunan tarihi eserlerle Yasemin Yarol'un hazırladığı eserlerin birlikte sergilendiğini Garaz'da Karaz Seramik Sergisinde konuşan Rektör Çomaklı, Anadolu topraklarının doğu-batı arasındaki eşsiz konumu sayesinde tarihin hemen her döneminde birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, bu sayede ülkemiz topraklarının, dünyanın en büyük açık hava müzesi olduğunu söyledi.

Çomaklı: "Bu toprakların sahip olduğu bu olağanüstü zenginlik işlenmeye hazır mükemmel bir değerdir. Yaşadığımız Erzurum yöresi de bu açıdan çok zengin ve çok özel topraklardır. Kafkas dünyasına komşu olan bu topraklar, her dönemde önemli medeniyetlere yurtluk yapmıştır. Bu medeniyetlerden biri de bugün bulunduğumuz köyden adını alan Karaz Medeniyetidir. Bu medeniyet çok geniş toraklarda uzun süre varlık göstermiştir. Ülkemiz topraklarında bu kültüre ait höyük sayısı 250'ye yakındır. Bunlardan birisi de üzerinde durduğumuz Karaz Höyüğüdür. Yapılan arkeolojik kazılar sonucu çok sayıda eser bulunmuş ve bu eserler günümüz sanatçılarını hayran bırakmıştır. Prof. Dr. Yasemin Yarol için de bu böyle oldu. O da kültürüne duyarsız kalmadı ve Karaz seramiklerini doğduğu topraklarla buluşturdu" dedi.

Hazırladığı eserlerle, Karaz kültürünün çevre halkı tarafından korunması ve sahiplenilmesini amaçladığını söyleyen Prof. Dr. Yasemin Yarol, bu konuda her kesimden insana görev düştüğünü ifade etti.

Garaz'da Karaz Seramik Sergisi eserlerini inceleyen Rektör Çomaklı, açılışın ardından Kahramanlar Köyü ilköğretim Okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

Kahramanlar Köyü ilköğretim Okulunu, Atatürk Üniversitesinin kardeş okulu olarak seçtiklerini ifade eden Çomaklı, okulun fiziki yapısını inceleyerek gerekli yardımların en kısa zamanda yapılacağını söyledi.

