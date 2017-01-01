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Eskişehir'deki Azerbaycanlı öğrenciler için 'kişisel gelişim' semineri

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:33
Eskişehir'deki Azerbaycanlı öğrenciler için 'kişisel gelişim' semineri
Eskişehir'deki Azerbaycanlı öğrenciler için 'kişisel gelişim' semineri

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de öğrenim gören Azerbaycanlı üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimleri için; Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği tarafından Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezinde farklı konularda, alanında uzman kişilerce seminerler düzenlendi.
Dernek Başkanı Cavid Aydın, düzenlenen seminerle ilgili yaptığı açıklamada, "Eğitim seminerlerinin önemli olduğu bir süreçte; Azerbaycanlı öğrencilerin gelecek hayatlarına katkı sağlamak amacıyla, seminer konuları belirlendi ve bu program çerçevesinde "BUTA - Sertifika Eğitim Programı" adı altında farklı konularda seminer düzendi. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak 2016-2017 eğitim-öğretim yılı süresince düzenlenen "BUTA - Sertifika Eğitim Programının" son semineri "Çalışma Hayatında İş Güvenliğinin Önemi" konusu, Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezinde Yüksek Endüstri Muhendisi Erkan Bursalı tarafından verildi" diye ifade etti. Seminer sonunda, seminere katılan öğrencilerle toplu fotoğraf çekinildi.
(İHA-Y)

22.05.2017 10:33:22 TSI
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