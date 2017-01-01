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Başkale'de fırın denetimi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:35
Başkale'de fırın denetimi
Başkale'de fırın denetimi

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde Ramazan ayı öncesi tüm fırın ve ekmek fabrikaları denetlendi.
Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Unlu mamullerin sağlıklı ortamda üretilmesinin yanı sıra iş yeri evrakları da kontrol edildi. Yapılan denetimde sağlıksız koşullara rastlanmazken, eksikler ise sözlü ve tutanaklar halinde iş yeri sahibine hatırlatıldı.
Ekmek gramajı ve sağlık koşulları için sürekli denetimler yaptıklarını aktaran Zabıta Müdürü Necmettin Şahinoğlu, "Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte halkın sağlığını ön planda tutarak, gıda konusuna büyük önem veriyoruz. Fırınlarda genel temizlik, portör ve sağlık muayene cüzdanlarının da kontrolünü gerçekleştirerek eksikleri sözlü ve tutanaklar halinde belli süre vererek uyarıda bulunuyoruz. Ramazan ayı boyunca denetimlerimizi sıkılaştırarak devam ettireceğiz. Esnafımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.
(EE-MSA-Y)

22.05.2017 10:35:03 TSI
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