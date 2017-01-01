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"Ustalar Yaşatır" belgesel filminin gösterimi yapıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:41
"Ustalar Yaşatır" belgesel filminin gösterimi yapıldı
"Ustalar Yaşatır" belgesel filminin gösterimi yapıldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencilerinden Damla Kızanlık, Erdinç Polat, Nazar Kılınç, Ogün Taktak ve Tuba İlhan'ın bitirme projeleri olan "Ustalar Yaşatır" ın belgesel film gösterimi gerçekleştirildi.
17 Mayıs Çarşamba günü İBF Frig Salonu'nda yapılan gösterime, İBF Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan, İBF İletişim Tasarımı ve Yönetimi Öğretim Üyesi proje danışmanı Doç. Dr. Figen Ünal Çolak, Hat Sanatı Ustası Özdemir Şenova, Lületaşı Ustası Mustafa Gök, Cam Sanatı Ustası Didem Bektaş, Deri İşlemeciliği Ustası Cem Varsoy, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim elamanları ve öğrenciler katıldı.
Belgesel odaklı farkındalık projesi olan "Ustalar Yaşatır" belgesel film gösterimi açılış konuşmasını yapan İletişim Tasarımı ve Yönetimi öğrencisi Nazar Kılınç, "Ustalar Yaşatır, Eskişehir geleneksel el sanatları üzerine tasarlanmış bir farkındalık projesidir" dedi. Kılınç, lületaşı, deri işlemeciliği, hüsn-i hat, kilim dokumacılığı ve cam sanatının yer aldığı projenin ustaların hayatı, sanatın yapım aşamaları ve aktifliği, ustanın sanat ile arasındaki bağ gibi konuları kapsadığını söyledi. Nazar Kılınç, "Ustaların destekleriyle birlikte proje, belgesel film içinden seçilen lületaşı sanatı, cam sanatı ve hüsn-i hat sanatı atölye çalışmalarıyla pekiştirildi. Bu sayede ustalar ve gençler bir araya getirildi ve gençlerin el sanatlarıyla buluşması sağlandı" şeklinde konuştu.
Açılış konuşmasının ardından projeye katkılarından dolayı ustalara teşekkür belgesi, atölye çalışmalarına, katılan öğrencilere katılım belgeleri verildi ve "Ustalar Yaşatır" belgesel filminin gösterimi yapıldı.
(İHA-MET-Y)

22.05.2017 10:41:06 TSI
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