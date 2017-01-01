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Gezende'de Erik Festivali coşkusu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Gezende köyünde bu yıl 10.'su gerçekleştirilen Erik Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Mersin'in her tarafının Allah'ın özene bezene yarattığı bir bölge olduğunu söyledi. Her yerde bu bölgeye özgü çok özel ürünlerin yetiştiğine dikkat çeken Kocamaz, "Gülnarımızın bu bölgesinde de yıllardır vatandaşlarımızın tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere getirdiği erik ürünü, insanları bir araya getiriyor. Ben bu konuda mücadele veren, gayret gösteren bütün üretici vatandaşlarımıza ve onları bir araya getiren herkese teşekkür ediyorum. Hiç kimse tek başına böyle bir mücadeleyi veremez ama gönüller birleşirse, gövdeler birleşirse, insanlar bir araya gelirse çok büyük şeyleri başarırlar" dedi.

"Mersin'i topyekûn ayağa kaldırma çabası içerisindeyiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi denildiği zaman geçmişte merkezdeki 4 ilçeden bahsedildiğini, fakat şu anda Adana'dan Antalya'ya kadar olan çok büyük bir bölgenin büyükşehir sınırları içerisinde yer aldığını belirten Kocamaz, "Vilayet sınırıyla, büyükşehir sınırları birleştirilmiş durumda. Şu anda bizim hizmet alanımız İstanbul'un hizmet alanının 3 katından daha fazla. 1 milyon 783 bin insanımıza hizmet veriyoruz ve buna yaklaşık 350 binleri bulan Suriyeliler dâhil değil. Dolayısıyla onları da buna eklediğinizde 2 milyon küsur insan yaşıyor bölgemizde. Tabi ki, hepsi hizmet bekliyor. Yılların ihmaliyle özellikle Gülnar, Mut, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla, Tarsus gibi bölgelerin kırsal alanında hizmet eksikliği çok fazla. Ama Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki, biz göreve geldiğimiz andan itibaren öncelikle eksikliği, hizmet açığı olan bölgelerden başlayarak Mersin'i topyekûn ayağa kaldırma çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

"Biz sizin gibi bu dağların, bu taşların insanıyız"

Geçmişte birçok bölgede eksiklikler bulunduğunu kaydeden Kocamaz, "Bırakın asfaltı, stabilize yol dahi yoktu. İçme suyuyla ilgili çok büyük problemler vardı, sulama suyu ile ilgili çok büyük problemler vardı. Ama biz sizin gibi bu dağların, bu taşların insanıyız. Biz sizin içinizden geldik ve bu ihmale daha fazla devam edemezdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle ihmal edilmiş bölgelerden başlayıp Mersin'in tümüne eşit hizmet verme gayreti içindeyiz. Hiçbir ilçemizi bir diğerinden ayırmıyoruz. Hizmetleri yaparken belediye başkanı bizim partimizden olsun diye de düşünmüyoruz. Çünkü hepsi bizim insanımız, bizim vatandaşımız. Bütün ilçeler Mersin'in öz ve öz ortak değeri. Tabi ki, biz koşturup çalışacağız, bütçemiz çerçevesinde eksiklikleri tamamlamaya gidermeye çalışacağız ve sizler de duanızı bizlerden eksik etmeyeceksiniz. Üreticilerimizin ürünlerinin karşılık bulmasını temenni ediyorum ve alın terlerinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Allah bereketli ve bol kazançlar versin" ifadelerini kullandı.

(HSK-Y)



22.05.2017 10:41:44 TSI

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