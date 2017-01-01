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Türklerin Rumeli'ye geçişinin 663. yılı



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 663'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa mezarı başında anıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 663'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa mezarı başında anıldı. Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 663'üncü yıl dönümü kutlama etkinliklerinde ilk olarak Lapseki İlçesindeki Çardak Beldesinde Rumeli Fatihi Gazi Yakup Bey'in aynı adı taşıyan caminin avlusundaki mezarına çiçekler konulup dualar edildi. Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş Türklerin Rumeli'ye geçişi ile ilgili verdiği tarihi bilgide, "Rumeli'ye geçişi sağlayacak olan Çanakkale Boğazı ve çevresi Osmanlı hakimiyetine geçti. Osmanlı ordusu Bizans içindeki taht kavgasında taraflardan birine yardım etmek veya Bizans üzerinde baskı kuran Sırp ve Bulgarlara karşı mücadele etmek için Rumeli'ye geçmeye başladı. Osmanlı ordusu kısa süre içinde Gelibolu'dan başlayarak Balkanlar'ın içlerine kadar ilerledi" dedi.

Gazi Yakup Bey Camisi'ne gelenler daha sonra özel feribotla Gelibolu'ya geçerek, temsili geçişi canlandırdı. Kutlamalar Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde devam edecek. Çardak beldesinde programa katılanlar arasında Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Gelibolu Kaymakamına vekaleten Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, Lapseki Belediye başkanı Eyüp Yılmaz, Gelibolu Belediye başkanı Mustafa Özacar, Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş, idari amirler ve vatandaşlar yer aldı.

(GD)



22.05.2017 10:43:55 TSI

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