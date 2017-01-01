ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Osmaneli Belediyesi Kültür Turları bu yıl Konya gezisi ile başladı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:44
Osmaneli Belediyesi Kültür Turları bu yıl Konya gezisi ile başladı
Osmaneli Belediyesi Kültür Turları bu yıl Konya gezisi ile başladı

(Fotoğraflı)

Zuhal Zengin
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Kültür Turları bu yıl Konya gezisi ile başladı.
Osmaneli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi tarafından düzenlenen geziye katılan ilçedeki bayanlar, Alaaddin Tepesini, Şems-i Tebrizi, Şehitlik Müzesini ve Mevlana Hazretleri ziyaret etti. Sadece Osmanelili hanımlara yönelik olan Konya gezisinde talebin oldukça fazla olduğunu kaydeden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi tarafından organize edilen Konya gezisinde Osmanelili bayan vatandaşlarımız Konya'nın manevi atmosferine tanıklık etti. Halkımız, düzenlenen bu gezilerle tarihi ve kültürel birikimlerini geliştirirken farklı şehirlerin ve coğrafyaların kültürleriyle kaynaşma imkanına da sahip oldu. Gönüllerin şehri Konya'da Alaaddin Tepesini, Şems-i Tebrizi ve Mevlana Hazretlerinin türbesini ve Şehitlik Müzesini gezen vatandaşlarımız geziden duydukları memnuniyetlerini ifade etti. Osmaneli Belediyesi olarak bu kültürel etkinliklerde de diğer çalışmalarımızda olduğu gibi vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde sağlamaya çalışıyoruz. Çok keyifli, bilgilendirici geziler oluyor. Ata yadigarı şehirlere halkımızı götürüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu tür etkinliklerimiz yine devam edecek" şeklinde konuştu.
(ZZ-MET-Y)

22.05.2017 10:44:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kütahya protokol üyelerinden Bilecik'e ziyaret
YEREL

KÜTAHYA PROTOKOL ÜYELERİNDEN BİLECİK'E ZİYARET
Bayırköy Beldesinde Hıdrellez ve Gençlik Şöleni
YEREL

BAYIRKÖY BELDESİNDE HIDRELLEZ VE GENÇLİK ŞÖLENİ
Başkan Yaman Hıdırellez etkinliklerine katıldı
YEREL

BAŞKAN YAMAN HIDIRELLEZ ETKİNLİKLERİNE KATILDI
Başkan Yağcı, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresini değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, AK PARTİ 3. OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESİNİ DEĞERLENDİRDİ
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu
YEREL

FENERBAHÇE'NİN THY AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU
Bilecik'te trafik kazaları: 13 yaralı
YEREL

BİLECİK'TE TRAFİK KAZALARI: 13 YARALI
Başkan Yağcı, AK Partinin 3. Olağanüstü Kongresine katıldı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, AK PARTİNİN 3. OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNE KATILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Çörekotu yağında bildiğimiz yanlışlar!
SAĞLIK

İŞTE ÇÖREKOTU YAĞININ FAYDALARI!

 1
  • 2 Gizemli bulut panik yarattı
  • 3 Müslüman oldukları az bilinen ünlüler
  • 4 Arıların istilası anbean kayıtta!