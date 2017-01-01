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Osmaneli Belediyesi Kültür Turları bu yıl Konya gezisi ile başladı



(Fotoğraflı)



Zuhal Zengin

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Kültür Turları bu yıl Konya gezisi ile başladı.

Osmaneli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi tarafından düzenlenen geziye katılan ilçedeki bayanlar, Alaaddin Tepesini, Şems-i Tebrizi, Şehitlik Müzesini ve Mevlana Hazretleri ziyaret etti. Sadece Osmanelili hanımlara yönelik olan Konya gezisinde talebin oldukça fazla olduğunu kaydeden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi tarafından organize edilen Konya gezisinde Osmanelili bayan vatandaşlarımız Konya'nın manevi atmosferine tanıklık etti. Halkımız, düzenlenen bu gezilerle tarihi ve kültürel birikimlerini geliştirirken farklı şehirlerin ve coğrafyaların kültürleriyle kaynaşma imkanına da sahip oldu. Gönüllerin şehri Konya'da Alaaddin Tepesini, Şems-i Tebrizi ve Mevlana Hazretlerinin türbesini ve Şehitlik Müzesini gezen vatandaşlarımız geziden duydukları memnuniyetlerini ifade etti. Osmaneli Belediyesi olarak bu kültürel etkinliklerde de diğer çalışmalarımızda olduğu gibi vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde sağlamaya çalışıyoruz. Çok keyifli, bilgilendirici geziler oluyor. Ata yadigarı şehirlere halkımızı götürüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu tür etkinliklerimiz yine devam edecek" şeklinde konuştu.

(ZZ-MET-Y)



22.05.2017 10:44:06 TSI

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