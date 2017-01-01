Van'da dilenci operasyonu
(Fotoğraflı)
VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayını rahat geçirebilmeleri için dilenci denetimlerini sıklaştırdı.
Zabıta Daire Başkanlığının koordinasyonunda ilçe zabıta ekiplerinin de katılımıyla cami önleri ve kentin cadde ve sokaklarını mesken tutan dilencilere yönelik operasyonlar düzenlendi. İnsanların manevi duygularını istismar eden ve bu yolla haksız kazanç sağlayan dilenciler, tek tek toplanarak zabıta merkezlerine götürüldü. Ekiplerce yakalanıp uyarılan dilencilerin topladıkları paralara el konuldu. Ayrıca dilencilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde de ceza kesildi.
Yakalananlar arasında komşu ülkelerden ve değişik kentlerden dilencilerin bulunduğunu kaydeden zabıta yetkilileri, ekiplerin Ramazan ayı boyunca teravih namazları sonrası da dahil olmak üzere cami önlerinde ve vatandaşın bulunduğu her yerde denetimlerini aralıksız sürdürerek, dilenciliği meslek edinmiş kişilere fırsat vermeyeceklerini belirtti. Sadece dilenciliğin değil, dilendirmenin de suç olduğunu ifade eden yetkililer, kişileri istismar ederek dilendirenleri de uyardı.
(MSA-Y)
22.05.2017 10:45:13 TSI
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