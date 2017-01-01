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ESABDER öğrencilerle el ele verdi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı (ESABDER) ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyeleri, ilkokul öğrencileri ile el ele vererek, sürdürülebilir bir balıkçılık için etkinlik yaptı.

ESABDER ve Ülkü İlkokulu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de desteği ile Musaözü göletinde yapılan son derste, doğada balık tutma ve sürdürülebilir balıkçılık işlendi. Çocuklara balık tutmanın zevkini yaşamalarını sağlayan etkinlik sonunda öğrenciler sertifikalarını aldı. İbareli sertifikalarının yanında olta takımları, her bir öğrenciye üçer adet çam ağacı tohumu da verildi.

(MSY-MET-Y)



22.05.2017 10:45:20 TSI

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