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MHP'de Hakan Pınar güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı 12. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. 3 adayın yarıştığı seçimlerde, Hakan Pınar güven tazeledi.

Türkan Saylan Sosyal Tesislerinde düzenlenen 12. Olağan Genel Kurula MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem MHP İl Başkanı Hakan Pınar MHP İl Başkan Adayı Ufuk Yalçın MHP İl Başkan Adayı Abdülaziz Asan partililer ve vatandaşlar katıldı. Kongre Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı. Divan başkanlığına MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem seçildi. Divan seçiminin ardından divan ve bütçe konuşmalarına geçilirken başkan adayları kürsüden salonda bulunan delegelere seslendi.

Türkan Saylan Sosyal Tesislerinde düzenlenen MHP'nin 12.Olağan Genel Kurulunda il başkanlığı için 3 liste yer aldı. Beyaz liste ile Hakan Pınar, Sarı ile liste Ufuk Yalçın, Yeşil ile liste Abdülaziz Asan kongre salonunda ter döktü. Yapılan seçimde, Hakan Pınar'ın listesine 210 oy çıkarken Abdülaziz Asan'a 105 oy Ufuk Yalçın'ın listesine 48 oy çıktı. Seçim sonrasında teşekkür konuşması yapan MHP İl Başkanı Hakan Pınar, "Hepinizin yüreği var olsun. Bu kongrede matematiksel olarak Hakan Pınar kazandı görünmekte ancak kazanan her birinizin o koca yüreğidir. Eğer Ufuk başkan ya da Abdülaziz başkan kazansaydı emirlerinde çalışmaya hazırım demiştim. Ben her iki değerli başkan adayına da MHP için çalışmayı öneriyorum" dedi.

(GD)



22.05.2017 10:46:08 TSI

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