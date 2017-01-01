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Trabzon Ormanları'nda zararlı böceklere karşı mücadele sürüyor



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı, "dumansız yangın" olarak da nitelendirilen ve orman yangınlarından 5 kat daha fazla zararlı olan kabuk böceklerine karşı biyolojik mücadeleye devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen mücadele kapsamında Trabzon'da yılda ortalama 50 bin olarak üretilen kabuk böceklerini avlayan böcek üretim sayısı 2017 yılı için 80 bine yükseltildi.

Ayrıca biyolojik mücadele çerçevesinde ladin ormanlarında zarar yapan "Dev Kabuk Böceğine" (Dendroctonus Micans) karşı laboratuvar şartlarında üretimine başlanan avcı böcek türü "Rhizophagus Grandis"lerden ilk etapta 45 bin adet üretilerek, ormanlara salındı.

Çalışmaların başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirten yetkililer "Karadeniz ormanları Türkiye'nin en önemli tabiat değerleri arasında bulunuyor. Bakanlık olarak ormanlarımızı geleceğe nakletmek bizim asli görevlerimizden. Bu sebeple ormanlarımızda her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandılar.

(BK-ÖS-Y)



22.05.2017 10:47:09 TSI

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