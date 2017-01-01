YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muratpaşa'nın araç filosu güçleniyor

Muratpaşa'nın araç filosu güçleniyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, Aralık ayında 4 tır ve 40 ton kapasiteye sahip bir taşıyıcıyla güçlendirdiği Fen İşleri Müdürlüğü araç filosuna 1 milyon 588 bin TL'lik yeni yatırımla 4 tır daha ekledi.

Muratpaşa Belediyesi, Aralık ayında yaptığı alımlarla 70 araçlı filoya ulaşan Fen İşleri Müdürlüğü, 25'er ton kapasiteli 4 tırı daha filoya dahil etti. 1 milyon 588 bin TL'lik yatırımla alınan tır'ları sahaya çıkmadan Belediye Başkanı Ümit Uysal inceledi.

Belediye Başkan Uysal, Muratpaşa'nın mahallelerinde yapısal bir dönüşümün sürdüğünü söyledi. Bu dönüşümün mahallerde cadde ve sokakların asfaltını tamamen yenilenmesiyle başlayan bir süreç olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Bu dönüşümün en önemli halkalarından biri saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip kendi asfalt üretim tesisimizdi. Burada ürettiğimiz asfaltla mahallerimizde eskiyen asfaltı kazıyıp, yeni baştan asfaltlıyoruz, kaldırımlarımızı yeniliyor ve turunç ağaçlarımızı dikiyoruz. Hızla bütün asfaltlarımız yenilenecek."

(SÇ-SÇ-Y)



22.05.2017 10:47:30 TSI

NNNN

