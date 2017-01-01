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Döşemealtı "Gençlik Haftası' kutlamaları



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Gençlik haftası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

"Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Cumartesi günü Döşemealtı Belediyesi önü kent meydanında buluşan 7'den 70'e onlarca bisiklet sever 10 kilometrelik parkur için kayıt yaptırıp günün anlam ve önemi için hatıra amaçlı yaptırılan şapka, tişörtlerini giydi ve bisikletlerini Türk bayraklarıyla süsledi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geleneksel hale gelen Bisiklet şenliğinde parkurun startını Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç verdi.



Büyük-küçük herkes katıldı

Doğa ve bisiklet tutkunlarını bir araya getiren şenlikte Atatürk caddesine çıkan katılımcılar ilçenin ilk ve tek bisiklet yolu olan Şehit Mustafa Gürcan caddesini boydan boya geçip yeniden ilçe merkezine döndü. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı bisiklet şenliğinde Atatürk Caddesi ve Yeşilbayır Mahalleleri'nden geçen katılımcılara vatandaşlar yol boyunca alkışlayarak destek verdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte belediye minibüsünden 10'ncu Yıl Marşı çalınırken, 10 kilometrelik parkur Düzlerçamı Mesire alanında son buldu.

Burada katılımcılara yemek ikram edilirken halk oyunları gösterisi ve akrobatik bisiklet şovları yapıldı. Kayıt sırasında katılımcılara verilen sırt numaraları ile çekiliş yapılarak 15 kişiye bisiklet ve 40 kişiye satranç takımı hediye edildi.



Antik Döşemeyol da 'Doğa Yürüyüşü'

Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet şenliğinin ardından Pazar günü de Doğa yürüyüşü düzenlendi. Döşemealtı'nın yanı sıra Antalya'dan da doğa tutkunlarının katıldığı yürüyüşte onlarca kişi bir araya geldi. İlçeye adını veren antik Döşemeyol'da yürüyüş yapan doğa severler gezi boyunca fotoğraf çekilip, video kaydı yaptılar.

(SÇ-SÇ-Y)



22.05.2017 10:47:37 TSI

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