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Bayırköy Beldesinde Hıdrellez ve Gençlik Şöleni

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:47
Bayırköy Beldesinde Hıdrellez ve Gençlik Şöleni
Bayırköy Beldesinde Hıdrellez ve Gençlik Şöleni

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Beldesi'ndeki Hıdrellez ve Gençlik Şöleni kapsamında düzenlenen Orhan Ölmez ve Sabahat Tuna konseri belde halkına keyifli bir gece yaşattı.
Bayırköy Belde Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Hıdrellez ve Gençlik Şöleni belde caminde ikindi namazından önce okunacak Mevlid-i Şerif ile başladı. Ardından Belde meydanında saat 17.00'de mehteran gösterisi, halk oyunları ve şifalı pilav ikram ile devam eden Hıdrellez ve Gençlik Şöleni akşam ise; Sosyal Tesis ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda Ceyhun Fersoy sunumuyla Orhan Ölmez ve Sabahat Tuna konseriyle devam etti. Gece havai fişek gösterisi ile son buldu.
Hıdrellez ve Gençlik Şöleni değerlendiren Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, katılım yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl 6'ncısını düzenlediğimiz Hıdrellez ve Gençlik Şöleni kapsamında bir takım etkinlikler düzenledik. Geçen yıl toplu açılışlar yaptığımız bu etkinlikte bu yıl halka hitap ettik. Ceyhun Fersoy sunumuyla Orhan Ölmez ve Sabahat Tuna konseri ilgi büyüktü. Gündüzde belde halkına ve tüm katılımcılara mehteran gösterisi, halk oyunları ve şifalı pilav ikram ettik. Bu yıl çocuklarımızı unutmayarak onlara oyun alanı kurduk. Çocuklarımızda o alanda gönüllerince eğlendiler" dedi.
Hıdrellez ve Gençlik Şöleni kapsamında gündüz ki programa Bilecik Valisi Süleyman Elban, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve çok sayıda davetli katıldı.
(CKT-MET-Y)

22.05.2017 10:47:46 TSI
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