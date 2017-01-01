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Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Duran, Ünver'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Seyfullah Duran, 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Seyfullah Duran, ölçüm bilimi anlamına gelen Metroloji tarihinin, binlerce yıl öncesine dayandığını kaydetti. Yıllar içerisinde ticaretin insan hayatında daha fazla yer almasıyla birlikte ülkeler arası ilişkilerinde arttığını kaydeden Duran, ülkeler arası farklı ölçüm birimleri ve yöntemleri kullanılmasından dolayı ticarette büyük sorunların yaşandığını bunun neticesi olarak özellikle ağırlık ve uzunluk birimlerini karşılaştıracak, bu konuda birliği sağlayacak bir ölçme sistemine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Bu ihtiyaç doğrultusunda hem ortak bir birimler sistemi oluşturmak hem de farklı ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun da aralarında bulunduğu 17 ülke tarafından 20 Mayıs 1875 tarihinde Paris'te Metre Konvansiyonu imzalandığını anlatan Duran bu tarihin günümüzde 80'den fazla ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle "Dünya Metroloji Günü" olarak kutlandığını ifade etti.

Metroloji konusunda bilinç ve farkındalığın arttırılması amacıyla kutlanan bu günün, metroloji alanında faaliyet gösteren iki önemli uluslararası kuruluş olan BIPM (Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu) ve OIML (Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı) ortak çalışması ile organize edildiğini dile getiren Duran, 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü'nün ülkemizdeki kutlama faaliyetlerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğüne dikkat çekti.

Duran, Bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi, sağlık vb. birçok alanda çok önemli bir yere sahip olan ve bu özelliği ile toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren metroloji biliminin, 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü vasıtasıyla daha büyük kitlelere duyurulması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver' de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünver, hızla küreselleşen dünyada metrolojinin oldukça önem kazandığını dile getirerek, bu tip etkinliklerde toplumda bir farkındalık oluşturmanın oldukça önem kazandığını söyledi.

(COŞ-AÖ-Y)



22.05.2017 10:48:11 TSI

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