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Büyükşehir Konservatuvarından konser

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:50
Büyükşehir Konservatuvarından konser
Büyükşehir Konservatuvarından konser

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde kurulan Konservatuvar tarafından konser verilecek.
Büyükşehir Belediyesinin 4 korosunun yıl içerisinde verdiği konserlerin yanı sıra Konservatuvar ekibince de konserler düzenlenecek. Sanat Galerisi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenecek konserde sevilen Türk Müziği eserleri seslendirilecek. "Kırmızı Gül Demet Demet" adlı ilk konser, 23 Mayıs Salı günü saat 20.00'da başlayacak. Konsere tüm sanatseverlerin davetli olduğu bildirildi.
4 koro, sanat hayatına katkı sunuyor
Kültür- sanat hayatına önemli katkılar sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde önceki yıllarda kurulan 4 farklı koronun icra ettiği konser programları yıl içerisinde vatandaşlarla buluşuyor. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf Musikisi ve Çocuk koroları, konser programlarıyla vatandaşların takdirini topluyor. Kısa süre önce kurulan Malatya Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Konservatuvarı tarafından da verilecek konserler ile sanat hayatına bir katkı daha sunulmuş olacak.
(BT-SD-Y)

22.05.2017 10:50:15 TSI
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