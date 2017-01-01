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Kütahya protokol üyelerinden Bilecik'e ziyaret

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:51
Kütahya protokol üyelerinden Bilecik'e ziyaret
Kütahya protokol üyelerinden Bilecik'e ziyaret

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Eski Bilecik Valisi olan Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir eşliğindeki bazı Kütahya protokol üyeleri Bilecik'i ziyaret etti.
Vali Nayir'ın yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Mustafa Uğur, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, ilk olarak Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesinin ziyaret etti. Ardından ilçedeki tarihi yapıları gezen heyet buradan Bilecik'e gelerek Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazinin kayınpederi olan Şeyh Edebali Türbesine ziyaret gerçekleşirdi. Son olarak Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezen heyete Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı eşlik etti.
(CKT-MET-Y)

22.05.2017 10:51:39 TSI
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