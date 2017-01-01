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Simav'da Hıdrellez etkinliği



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nı Simav ilçesinde 21 Mayıs günü Değirmenciler mahallesinde yapılması planlanan Hıdrellez etkinliği hava muhalefeti nedeniyle, fuar alanında yapıldı. Hıdrellez geleneğine uygun olarak hazırlanan etkinliğin, Modifiye otomobil etkinliği ile beraber yapılması kültürel ve sosyal etkinlikleri birleştirdi.

Hıdrellez etkinliklerinde, gelenek ve göreneklerimizdeki yemek kültürünü sergileyen dönerci Hüseyin Saka, "Hıdrelleze gelen vatandaşlarımızın ilk durağı, dönerciye uğramak oluyor. Alış veriş yapan Simavlılar acıktığında döner yemeyi tercih ediyor" dedi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, geçmişten geleceğe Simav geleneklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Özkan, "Her yıl düzenlediğimiz Hıdrellez etkinliği, birçok kültür zenginliğini içinde barındırıyor. Halkın kaynaşmasına vesile olan bu tür etkinliklerimizi unutmadık, gelecek nesillere de unutturmadan devam ettireceğiz" dedi. (MEİ-EFE)



22.05.2017 10:53:24 TSI

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