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Hisarcık pazarında 'dilim karpuz' satışı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi semt pazarında yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden olan karpuz dilimle satılmaya başladı.

Hisarcık pazarında tezgâha konulan karpuzun kilogram fiyatının 2 lira olması nedeniyle pazarcı esnafından Çetin Kul, karpuzu dilim halinde satmaya başladı.

Çetin Kul, bütün halinde kilosu 2 liradan satışa sunduğu karpuzlara vatandaşın ilgi göstermemesi üzerine karpuzu yarıya bölerek satış yaptığını söyledi.

Kul." En az 5-6 kilogram gelen bir karpuzun fiyatı 10-12 TL'yi buluyor. Gelir düzeyi düşük vatandaşların da karpuz yemesine imkan sağlamak amacıyla ilk etapta karpuzu yarıya bölerek satmaya başladım. Şu an dilim karpuz satışlarımız iyi gidiyor. İleriki günlerde fiyatlar düştüğünde dilim karpuz satışı kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Diğer taraftan dilim karpuz satışı sayesinde vatandaşın kelek karpuz yeme ihtimalli de ortadan kalkmış oluyor." dedi.(MA-EFE)



22.05.2017 10:54:17 TSI

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