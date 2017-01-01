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Esire Termal Turizm Merkezine otomatik geçiş ve bariyer sistemi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Esire Termal Turizm Merkezine giriş ve çıkışları kontrol altına almak amacıyla otomatik geçiş ve bariyer sistemi kurulduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Esire Termal Turizm Merkezine kurulumunu gerçekleştirdikleri uzaktan kumanda sistemli otomatik geçiş ve bariyer sayesinde araç ve insan çıkışlarını kontrol altına alarak güvenliği en üst düzeyde tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Çalışkan, "Otomatik geçiş ve bariyer sisteminin istenmeyen kontrolsüz girişlerin önüne geçmek ya da giriş ve çıkışların kontrol altına alınması açısından en hızlı ve en etkili çözüm olduğunu düşünüyoruz" dedi.(MA-EFE)



22.05.2017 10:54:33 TSI

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