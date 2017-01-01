Esire Termal Turizm Merkezini gezdiler
(Fotoğraflı)
Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, sosyal etkinlikler kapsamında Hisarcık Termal Turizm Merkezi'ni ziyaret ettiler.
Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde sosyal etkinlikler kapsamında Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezi"ne gerçekleştirdikleri gezi sayesinde yörenin önemli Termal Merkezini gezme ve yakın çevresini tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.
Müdür Aydoğdu, ayrıca gezi organizasyonunda kendilerine ulaşım noktasında yardımcı olan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a ve belediye personeline teşekkür etti.(MA-EFE)
22.05.2017 10:55:27 TSI
NNNN