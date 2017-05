YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Esnafın ramazan hareketliliği başladı

ANTALYA (İHA) - Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan ayının yaklaşmasıyla piyasalarda hareketliliğin başladığını belirterek, "Ramazan paketleri hazırlanarak, raflarda yerlerini aldı. Kasap, manav, bakkal, kuruyemişçi, fırın, tatlıcı ve lokantacı esnafımız artık hazır" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan ayının yaklaşmasıyla piyasalarda hareketliliğin başladığını söyledi. Ramazan ayında harcamaların daha fazla olduğunu söyleyen Dere, "Ramazan ayında ette, şarküteride, unlu mamullerde, bakliyatta, meyve ve sebzedeki tüketim yüzde 30 civarında artmaktadır. Esnaf ve sanatkârlar olarak mevsimsel etkilerin olumlu olacağı ve fiyatların düşeceği beklentisindeyiz" dedi.



Fiyatlar kontrol edilmeli

Ramazan ayında tüketimi artan yiyeceklerin fiyatları konusunda da açıklama yapan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Ramazanda fiyatları yükselterek, haksız rekabete yol açan tutumlar olacaktır. Et, hurma, kuruyemiş, çay ve ramazanda sofralarımızdan eksik etmediğimiz birçok yiyecek ve içecek için zam yapanlar olabilir. Et ve Süt Kurumu piyasaya yeteri kadar et ürünü verecek kapasitede ve tedbirleri almış durumdadır. Vatandaşlarımız fiyatları iyi takip etmeli, esnafa güvenmelidir" diye konuştu. Hayırsever vatandaşların ihtiyacı olanlara Ramazan paketleri dağıtmaları gerektiğini ifade eden Dere, paketlerin içerisine koyulan gıdaların son kullanım tarihine ve ürün kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

22.05.2017 10:57:05 TSI

