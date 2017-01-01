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Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye açıklaması



TRABZON (İHA) - Trabzon'da son dönemde Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan mobilya fabrikası yangınları ve Uzungöl'de yaşanan turistik tesis yangınının ardından gündemde olan itfaiye teşkilatının çalışmaları ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin Trabzon'un büyükşehir statüsüne kavuştuğu 31 Mart 2014 tarihinden 21 Mayıs 2017 tarihine kadar aradan geçen yaklaşık 38 aylık zaman zarfında il genelinde 4 bin 91 yangın olayına müdahale ettiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2014 yılında bin 5 yangın olayına müdahale ederken, bu sayı 2015 yılında bin 300, 2016 yılında bin 365 olarak gerçekleşti. 2017 yılında ise 21 Mayıs itibariyle 421 yangın olayına müdahale edildi. Tüm yıllarda yangın çıkış sebepleri arasında "elektrik" kaynaklı yangınlar ilk sırada yer alırken, en çok yangın olayı Ortahisar ilçesinde yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi aynı dönemde ayrıca 515 trafik kazasına müdahale ederken 217 asansör kurtarma çalışması gerçekleştirdi ve bin 478 canlı kurtarma faaliyetine imza attı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, itfaiye teşkilatını her geçen gün daha da büyüttüklerini hatırlattı. Gümrükçüoğlu "İtfaiye Dairemizin makine parkını çağın şartlarını uygun hale getirdik. Ayrıca ilçelerimizi itfaiye müfrezeleri ile donatmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yangın ve kurtarma çalışmalarımızın yanı sıra bu tür olumsuz hadiselerin yaşanmasının önüne geçmek için yangın eğitimi çalışmalarımıza da aralıksız olarak devam etmekteyiz. Bu kapsamda işyerleri, eğitim kurumları ve kamu kurumları gibi alanlarda eğitim faaliyetleri düzenleyerek halkımızı yangın konusunda bilinçlendirmekteyiz" dedi.

(BK-ÖS-Y)



22.05.2017 11:03:54 TSI

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