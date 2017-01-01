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Kağızman'da el emeği göz nuru sergisi



(Fotoğraflı)



Serkan Çağlar

KARS (İHA) - Kağızman Halk Eğitim Merkezi'nde ev hanımları tarafından işlenen el emeği göz nuru sergisi açıldı.

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, tarafından açılan sergide bir yıl boyun ev hanımları ve kursiyer kızlar tarafından hazırlanan tamamı ek emeği olan ürünler sergileniyor. İğne oyası, halı motifleri, çeşitli giyim ürünleri tablo gibi birçok ürünün olduğu sergiye ilgi yoğundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, bu tür sergi ve kurslarla amaçlarının ev hanımları ve kursiyerlerin el becerilerini geliştirmelerine destek olmak ve bunun yanında aile ekonomilerine katkı sağlamalarını desteklemek olduğunu belirti. Kağızman yöresine has motiflerin de işlendi sergi 2 gün boyunca devam edecek.

(SÇ-AT-Y)



22.05.2017 11:06:51 TSI

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