Beylice Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyenin kırsal mahalleleri şehirleştirmek amacıyla başlattığı Sosyal Yaşam Merkezlerinin açılışları devam ediyor. Beylice Mahallesi'ndeki eski okul binası ve bahçesi oyun grupları, voleybol, basketbol sahaları, oturma grupları, düğün salonundan oluşan sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü.

Açılış kapsamında 'Bereket Diyarı Tarsus Köy Şenlikleri'nin üçüncüsü de gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Beylice Mahalle Muhtarı Cumali Atdağ yapılan hizmetler için teşekkür ederek, "Belediyemizin Sosyal Yaşam Merkezi uygulamalarının ikincisi köyümüzde gerçekleştiği için çok mutluyuz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın belediye başkanımıza ve ekibine, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Atıl vaziyette olan bütün köy okullarının yapımına talip olduklarını belirten Belediye başkanı Şevket Can, ilk olarak harabe halde olan İbrişim Mahallesi'ndeki Köy Okulunu Sosyal Yaşam Merkezi haline getirerek vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi.



"Çıraklığını yapmadığınız bir işin ustalığını yapamazsınız"

"Köylerimiz şehirleşiyor, şehrimiz güzelleşiyor" sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Başkan Can, bütün kırsal mahalleleri şehirleştireceklerini söyledi. Can, "2014 Yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir yasasıyla birlikte köylerimiz mahalle haline dönüştü. Köylerimiz hizmetlerinin bir kısmını büyükşehirden bir kısmını da Tarsus Belediyesi'nden almaktalar. Bizler 'köylü milletin efendisidir' diyen Atamızın izindeyiz. Köylü vatandaşlarımız bizlerden duasını ve desteğini esirgemedi. Tarsus'umuzun bütün köyleri vatanseverdir, milletini sever, bayrağını sever, dinimizi sever, kitabımızı sever. Allah'a çok şükür Tarsus'un hiç bir köyünden vatan haini çıkmadı. Bizde yerel yönetim olarak köylerimiz şehirleşecek, şehrimiz güzelleşecek diyerek yola çıktık. Şu an da Beylice mahallemizde güzel bir sosyal yaşam merkezi oluşturduk. Hedefimiz 129 köyümüzde böyle sosyal yaşam merkezi alanları oluşturmak. Tarsusumuzda 89 köy okulu kapalı. Bu okullarla ilgili yaptığımız tahsis isteme yazısına olumlu cevap geldi ve 21 köy okulu belediyemize tahsis edildi. Bizde bu 21 köy okulu ile ilgili çalışmaya başladık. İnşallah bu yılın sonuna kadar Beylice mahallemizdeki gibi 21 mekanı daha yapıp hizmete sokacağız. Parke çalışması ile ilgili şu an da 5 ayrı köyde parke çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'ın da desteğiyle köylerimize her türlü hizmeti getirmeye devam edeceğiz. Daha önceden 45 mahalleye hizmet ediyorduk. Şu anda 179 mahalleye hizmet etmeye başladık. Atalarımızın bir sözü vardır. Çıraklığını yapmadığınız bir işin ustalığını yapamazsınız. Şevket Can bu işin çıraklığından geliyor. Bu işin mutfağından geliyor. Allah'ın izniyle, sizlerin duası ve desteğiyle 179 mahallede destan yazıyoruz. Destan'ı hizmetle yazıyoruz. Destan'ı birlik ve beraberliğimizle yazıyoruz. Destanımızı hakkaniyeti uygulayarak yazıyoruz. Destanımızı eşit hizmet anlayışımızı uygulayarak yazıyoruz. Tarsus'ta birinci önceliğimiz huzurumuzdur. Bu huzurumuzu korumak için tüm Tarsus protokolü olarak canla başla çalışıyoruz" dedi.



"Birlik içinde olursak kimse bizim huzurumuzu bozamaz"

Başkan Can, birlik, beraberlik ve kaynaşmayı 'Bereket Diyarı Tarsus Köy Şenlikleri' ile sağlamayı hedef aldıklarını söyledi.

Tarsus Köy Şenlikleri kapsamında Tarsus Belediyesi tarafından bir kırsal mahalle merkezi seçilerek çevre kırsal mahallelerde oturanların da bu etkinliğe katılmasını sağladıklarını belirten Başkan Can, "Birincisini Çiçekli, ikincisini Böğrüeğri, üçüncüsünü de Beylice mahallemizde düzenliyoruz. Köy Şenlikleri ile vatandaşlarımızla iç içe oluyoruz" şeklinde konuştu.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise, "Burada 5 aydır görev yapmaktayım. 179 mahallemiz var ama Beylice'yi şu anda birinci sıraya yazdım. Gerek havası, gerek insanı ile bambaşka bir mahallemiz. Bu hizmet sizlere layık. Tarsusumuza layık. Bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Belediye Başkanımız Şevket Can beye ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece kimse bize zincir vuramaz, kimse bizim huzurumuzu bozamaz bu böyle biline" dedi.

Konuşmaların ardından Beylice Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

Etkinlikte yerel sanatçı Abdil Çemen ve Ali Taşoğlu mini konser verirken, çocuklara ve vatandaşlara yönelik çeşitli eğlenceler ve animasyon gösterileri yapıldı. Ayrıca yöresel yemek olan dövme pilavı, yüzük çorbası ve kuru fasulye ikram edildi.

Basketbol sahasında mini bir gösteri yapan Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, İlçe jandarma Komutan Mahmut Erin, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı ve Emniyet Müdürü Salim Çakan yoğun alkış aldılar.

Program sonunda kız çocuklarına bebek, erkek çocuklara da ise futbol topu dağıtıldı.

22.05.2017 11:07:03 TSI

