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ETOS'dan ''Türk Musikisi Konseri''

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:07
ETOS'dan ''Türk Musikisi Konseri''
ETOS'dan ''Türk Musikisi Konseri''

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS), Eskişehir Sanat Merkezi Ergin Orbey Sahnesi'nde ''Türk Musikisi Konseri'' düzenledi.
ETOS; Ülkemizde ve Avrupa'da sanatı ve öğreticiliği ile oldukça önemli bir yer edinen Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şef Faris Akarsu'nun piyanosu eşliğinde, Ergin Orbey Sahnesi'nde bir konser düzenledi. Türk Müziği'nin beğenilen 19 eseri Figen Bayraktar ve Yıldırım Karaalioğlu tarafından seslendirildi. Salonu dolduran davetliler zevk ve coşkulu bir şekilde konseri izlediler.
ETOS Başkanı Nihal Bağcı, konser öncesi yaptığı konuşmasında, ''Amacımız; Eskişehir toplumunun her kesimine sanat dalında ulaşmak, sanatla birlikte öne çıkan duyguları paylaşmak ve bugünlerden yarınlara kalıcı eserler bırakmaktır. Eskişehir sanatına yapmış oldukları katkılarla övgüyü hak etmiş sanatçılarımızı, Eskişehir halkımızla buluşturmak, ortak duygu ve düşünceleri paylaşmak hedeflerimiz arasındadır" dedi.
Konser programı sonunda sanatçılara günün anısına plaketler taktim edildi
(İHA-MET-Y)

22.05.2017 11:07:45 TSI
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