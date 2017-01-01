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Masa tenisine Büyükşehir damgası



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un yeni kurulan erkek ve bayan masa tenisi takımları ilk katıldıkları sınavda önemli bir başarıya imza atarak 3. lige yükseldi.

Büyükşehir Belediyespor bayan ve erkek masa tenisi takımları Zonguldak'ta terfi müsabakalarına damga vurdu. Yeni kurulan masa tenisi takımları geçtiğimiz hafta sonu Zonguldak'ta gerçekleştirilen terfi müsabakalarına katılarak ilk sınavını verdi. İlk katıldığı turnuvada bayan ve erkek masa tenisi takımları ilk üçe kalarak 3. lige çıkma başarısını gösterdi. Demet Candemir'in önderliğinde üç gün süren mücadeleler sonunda önemli bir başarıya imza atan bayan ve erkek masa tenisi takımlarımız terfi müsabakalarında takım halinde şampiyonluğu ise finalde kaybetti. Önümüzde ki sezon 3. ligde mücadele edecek olan bayan ve erkek masa tenisi takımlarının önemli bir başarıya imza attığına dikkat çeken antrenör Demet Candemir, "Büyükşehir Belediyespor masa tenisi takımları yeni kurulan takımlar. İlk sınavımızda başarılı olmak bizleri mutlu etti. Oyuncularım Zonguldak'ta çok iyi mücadele ederek hedefimizi gerçekleştirdi. Geçmişte masa tenisinde Balıkesir'den çok iyi sporcular çıkmıştı. Masa tenisin de Balıkesir'in adını bundan sonra da duyurmaya devam edeceğiz. Bayan ve erkek takımlarımızın ilk sınavında 3. lige yükselmesi önemli bir başarı. Artık çıtayı daha yukarılara çıkartmak istiyoruz. Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı kutluyorum. Bize büyük destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Hocaoğlu'na ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim" dedi.

düzenlenen terfi müsabakalarında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor masa tenisi bayan takımında Azize Ertekin, Özlem Arslan, Işıl Berat Akçay; erkek takımında ise İran'dan transfer edilen Vahid Sodagur Orangi ile Oğulcan Karademir, Ertan Gökmen ve Sarp Özbayraç mücadele etti.



22.05.2017 11:07:51 TSI

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