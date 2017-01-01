İzmitliler şampiyonluğu Belsa önünde yaşadılar
(Fotoğraflı)
KOCAELİ (İHA) - İzmitliler, Fenerbahçe'nin THY Euroleague'de şampiyon olmasının heyecanını Belsa önünde yaşadılar.
İzmit Belediyesi tarafından Belsa önündeki dev ekrandan Fenerbahçe- Olimpiakos basketbol maçı vatandaşlara izlettirildi. Belsa önünde toplanan çok sayıda vatandaş, Fenerbahçe'nin Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'u 80-64 yenerek THY Euroleague Şampiyonluğu heyecanına ortak oldular. Taraftarlar peş peşe gelen üçlükler ile büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli taraftar tezahürat yaparak takımlarına ekran karşısından destek verdi.
(RFK-Y)
22.05.2017 11:08:46 TSI
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