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Zeytinköy'de kermes düzenlendi



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka, Gebizli ve Yeşildere Mahalleri'nde kadınların yılbaşı çelengiyle sınırlı el emeğini geliştirmeyi hedefleyen 'Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi'nde devam eden kurslarda ortaya çıkan ürünler kermeste görücüye çıktı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi koordinatörlüğünde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Kadın Girişimciler Kurulu ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirdiği 'Zeytinköy Kadın Emeği Eğitimi' projesi ilk meyvelerini verdi.

Zeytinköy Bölgesini kapsayan Yeşildere, Doğuyaka, Kızılarık ve Gebizli Mahalleri'nde, kadının üretimin merkezinde olduğu ancak yılbaşı çelengi üretimiyle sınırlı ev ekonomisini geliştirmek amacıyla başlayan ve kursların bir süredir devam ettiği projede kadınların el emeği göz nuru ürünleri düzenlenen kermesle satıldı.

Aynı zamanda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından da desteklenen proje kapsamında kermes, Gebizli Mahallesi'nde Muratpaşa Belediyesi'nce yapılan, 135 metre genişliğe sahip eğitim merkezinin bahçesinde gerçekleşti. Kermese ilgi yoğun oldu.

(SÇ-SÇ-Y)



22.05.2017 11:10:18 TSI

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