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Zabıtadan tabela operasyonu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol kenarlarında görüntü kirliliğine sebep olan izinsiz reklam tabelalarını kaldırdı.

Nilüfer'de boş arazilerde tabelaların artması üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kayapa, Hasanağa ve Görükle bölgelerinde bulunan boş arazilere firmalar tarafından izinsiz olarak konulan tabelalar zabıta ekipleri tarafından söküldü. Görüntü kirliliğine sebebiyet veren ve sürücülerin görüş mesafelerine engel olan tabelaları toplayan zabıta ekipleri denetimlerini sürdürecek. Boş alanlara izinsiz tabela asan firmalara zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu gereğince 300 ile 6000 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda ceza kesildi.

(MŞ)



22.05.2017 11:12:07 TSI

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