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Adana'da Ece Seçkin rüzgarı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Türk pop müziğinin popüler isimleri arasında yer alan Ece Seçkin, hit şarkılarını, Adanalı hayranları için seslendirdi.

Adana Optimum Alışveriş Merkezi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ece Seçkin'i ağırladı. Dillerden düşmeyen şarkılarıyla hızlı bir çıkış yakalayan Ece Seçkin, "Aman Aman", "Follow Me" ve "Hoşuna mı Gidiyor" isimli sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

AVM'yi dolduran binlerce ziyaretçiye, şarkıları ve sahne şovuyla keyifli anlar yaşatan Ece Seçkin, hayranlarına, "Çok güzelsiniz, çok enerjiksiniz" diye seslendi. Genç sanatçı, yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Böylesine bir kalabalık beklemiyordum. Beni çok mutlu ettiniz" dedi.

Son olarak, dağıtılan bayraklarla kırmızı-beyaza bürünen etkinlik alanını elinde Türk bayrağı ile dolaşan Ece Seçkin, sevenleriyle 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi. Bu sırada bir hayranının elindeki, "Benimle mezuniyete gelir misin?" yazılı pankartı gören genç sanatçı, pankartı alıp, üzerine "Yes" yazdı ve imzaladı.

Ünlü popçu, mini konserin ardından imza günü etkinliğinde sevenleriyle buluştu. Hayranlarıyla tek tek ilgilenen Ece Seçkin, bol bol imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi.

(ELF-Y)



22.05.2017 11:13:21 TSI

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